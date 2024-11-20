СБУ раскрыла коррупционную схему некоторых должностных лиц ВСУ на тендерах: подробности скандала (фото)

Своими действиями они чем повлекли ущерб государственному бюджету на сумму 27 миллионов гривен.

Служба безопасности Украины и НАБУ разоблачили коррупционную схему, в которой два чиновника Вооруженных Сил Украины завысили стоимость запчастей для боевых самолетов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По материалам дела, в течение 2022-2023 годов фигуранты заключили контракты на закупку авиационных запчастей для украинских боевых самолетов, что нанесло бюджету Украины ущерб на 27,3 млн грн", — говорится в сообщении.

Сообщается, что они поставляли автозапчасти по чрезмерно высоким ценам через посредническую компанию. Для обеспечения победы этой компании в тендерах должностные лица привлекли несколько аффилированных фирм, в том числе зарубежных, создавая облик конкурентной борьбы.

Полученные незаконные доходы они выводили по сети подконтрольных фирм. После сбора доказательств обоим подозреваемым выдвинуто обвинение за злоупотребление властями, что повлекло за собой значительный финансовый ущерб. Они могут быть приговорены к шести годам лишения свободы. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Фото фигуранта преступления/СБУ

Фото фигуранта преступления/СБУ

Напомним, в Николаевской области депутату одного из городских советов украл зерно, но обставил все так, будто это был российский ракетный удар.

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