СБУ раскрывает первые детали спецоперации "Паутина": не обошлось без взятки

Детали спецоперации «Паутина» / © ТСН

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Служба безопасности Украины (СБУ) начинает раскрывать подробности масштабной спецоперации «Паутина», во время которой 117 дронов поразили российские самолеты глубоко в тылу врага. Глава СБУ Василий Малюк пообещал предоставить больше информации позже. а теперь поделился некоторыми сверхсложными элементами этой акции.

Об этом Глава СБУ Василий Малюк заявил на встрече с журналистами, сообщает ТСН.

Особый подход и уникальные дроны

По его словам, россияне сразу пытались отрицать успех операции. Искусственно созданной картинкой». Однако результат работы увидел весь мир.

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Сами дроны, хоть и выглядели как обычные. Однако являлись уникальными средствами поражения с несколькими видами связи. Их боевая часть состояла из двух частей по 800 граммов, каждая, что в сумме давало 1,6 кг специального кумулятивного фугасного заряда. Это позволяло снаряду прожигать корпус самолета и взрываться внутри, приводя к максимальному поражению цели. Приоритетными целями были топливные баки самолетов, месторасположения ракет и авионика — оборудование, которое сложно заменить врагу.

Отдельно подчеркивается использование в дронах подсанкционных элементов связи, которые официально запрещены для ввоза на территорию России.

Секретность и подготовка

Вся операция сопровождалась очень высоким уровнем секретности. Люди, которые изготовляли дроны или «домики» для них, или занимавшиеся транспортировкой, не были посвящены в общий замысел «Паутины». Каждый отвечал только за свое, важное направление работы.

К операции привлекли лучших операторов дронов ЦСО «А» СБУ. Они работали без телефонов, имея перед собой макеты местности с рельефами, расположением целей и маршрутами.

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Автономные «домики» и коррупция на границе

Важным элементом стали автономные «домики» — специальные конструкции для дронов, разработанные с учетом возможной работы в зимних условиях (до -50 градусов). Они оснащались солнечными панелями и батареями EcoFlow для постоянной подкормки дронов. Это обеспечило их максимальный заряд перед стартом.

Эти «домики» транспортировались раздельно. И их ввоз на территорию России также вызвал трудности из-за подсанкционных компонентов.

«Мы были вынуждены даже коррумпировать российских таможенников», — отметил руководитель операции.

История создания и успех

Реализация «Паутины» заняла один год, шесть месяцев и девять дней. А началось в ноябре 2023 года. Решение о ее разработке было принято после очередных массированных обстрелов мирных украинских городов. Основная цель — уничтожение ракетоносителей врага.

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Круг лиц, знавших об операции, был крайне ограничен. Обо всех этапах и трудностях был проинформирован Президент Украины.

«Мы были объединены одним правильным оперативным замыслом, идеей. И у нас получилось очень достойная работа, я считаю, всех участников», — подытожил представитель СБУ.

Он подчеркнул, что «Паутина» является ярким примером интеллектуальной работы Украины и ее способности к нестандартным решениям, изменяющим историю ведения войн. Операция стала вершиной логистических, дроновых, агентурных и инновационных подходов, включая использование искусственного интеллекта.

Напомним, что 1 июня Украина нанесла масштабный удар дронами с грузовиков по четырем военным аэродромам в глубоком российском тылу в рамках спецоперации «Паутина». По информации Генерального штаба ВСУ, был поражен 41 вражеский самолет. В то же время, западные аналитические центры, среди которых НАТО и NBC News, подтверждают уничтожение не менее 10-13 самолетов противника.

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