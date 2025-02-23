СБУ рассказала о потерях России: миллиардные убытки и уничтоженные склады боеприпасов

С весны прошлого года Россия была вынуждена прекратить экспорт бензина, что привело к недополученным доходам в размере около 11 миллиардов долларов.
Служба безопасности Украины продолжает наносить удары по критически важным объектам в России, в частности по нефтедобывающему и нефтеперерабатывающему сектору, финансирующему войну против Украины.
Как заявил глава СБУ Василий Малюк, эти атаки уже нанесли российской экономике колоссальный ущерб.
"Мы бьем по нефтедобывающему и нефтеперерабатывающему комплексу, питающему министерство обороны Российской Федерации. Они сами это официально признают, и мы фиксируем соответствующее движение средств", – отметил Малюк.
По его словам, с весны прошлого года Россия была вынуждена прекратить экспорт бензина, что привело к недополученным доходам в размере около 11 миллиардов долларов.
Кроме того, глава СБУ упомянул об уничтожении 160 тысяч тонн российских боеприпасов на складах в Торопце. Он подчеркнул, что взрывы были настолько мощными, что повлекли даже четыре землетрясения.
"В этих складах хранилась половина всех запасов мин России. И таких операций очень много", – добавил Малюк.
Напомним, по информации Сырского, украинские силы уже наносят удары по объектам на территории России на расстоянии до 1700 километров.
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