С весны прошлого года Россия была вынуждена прекратить экспорт бензина, что привело к недополученным доходам в размере около 11 миллиардов долларов.

Служба безопасности Украины продолжает наносить удары по критически важным объектам в России, в частности по нефтедобывающему и нефтеперерабатывающему сектору, финансирующему войну против Украины.

Как заявил глава СБУ Василий Малюк, эти атаки уже нанесли российской экономике колоссальный ущерб.

"Мы бьем по нефтедобывающему и нефтеперерабатывающему комплексу, питающему министерство обороны Российской Федерации. Они сами это официально признают, и мы фиксируем соответствующее движение средств", – отметил Малюк.

По его словам, с весны прошлого года Россия была вынуждена прекратить экспорт бензина, что привело к недополученным доходам в размере около 11 миллиардов долларов.

Кроме того, глава СБУ упомянул об уничтожении 160 тысяч тонн российских боеприпасов на складах в Торопце. Он подчеркнул, что взрывы были настолько мощными, что повлекли даже четыре землетрясения.

"В этих складах хранилась половина всех запасов мин России. И таких операций очень много", – добавил Малюк.

Напомним, по информации Сырского, украинские силы уже наносят удары по объектам на территории России на расстоянии до 1700 километров.