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СБУ разоблачила агента ФСБ в Днепре, который передавал данные из тюрьмы, в Донецкой области задержаны два информатора РФ

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СБУ разоблачила агента ФСБ в Днепре, который передавал данные из тюрьмы, в Донецкой области задержаны два информатора РФ

Фото: Служба безопасности Украины

СБУ обезвредила еще одну межрегиональную агентурную сеть РФ, корректировавшую вражеский огонь в прифронтовых районах востока и юга Украины.

Сотрудники СБУ задержали двух российских агентов в Донецкой области, которые передавали оккупантам места дислокации подразделений ВСУ, в том числе расположение боевых позиций реактивных артиллерийских систем "HIMARS".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что информаторы были завербованы представителями ФСБ после полномасштабного вторжения. В поле зрения спецслужб РФ попали из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно "афишировали" среди окружающих.

Задержали обоих агентов в Покровске на попытке передачи развединформации оккупантам.

Еще одного предателя разоблачили в Днепре. Им оказался заключенный в одном из исправительных учреждений. Посредством скрытого мобильного телефона он наладил связь со своими сообщниками на свободе, которые передавали ему геолокацию украинских блокпостов.

Полученную информацию заключенный передавал представителям спецслужб РФ, которые завербовали его через связи в криминальных кругах.

Напомним, СБУ установила личность командира РФ, который отдавал приказы о незаконных задержаниях и пытках украинцев в Херсоне.

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