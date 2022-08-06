СБУ разоблачила агентов ФСБ в Николаевской области, которые помогали уничтожать судостроительную инфраструктуру

Из-за деятельности этой сети агентов разрушены и повреждены несколько объектов судостроительной инфраструктуры города.

Служба безопасности Украины разоблачила агентов ФСБ, которые помогали врагу уничтожать судостроительную инфраструктуру на юге.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, двое злоумышленников осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность в Николаевской области: собирали и передавали врагу разведданные о важных инфраструктурных объектах, складах с горючим, дислокацию и перемещение живой силы и техники ВСУ.

"Полученные данные оккупанты использовали для нанесения прицельных ракетных ударов и массированных артиллерийских обстрелов. В результате действий этой агентурной сети разрушены и повреждены несколько объектов судостроительной инфраструктуры города, среди которых заводы "Экватор", "Кристалл", "Океан", склады с топливно-смазочными материалами, нанесены разрушения объектам социальной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Злоумышленники осуществляли постоянное визуальное наблюдение за интересующими врага объектами и присылали результаты куратору, используя отработанные закрытые каналы электронной связи.

Вражеским агентам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Напомним, СБУ задержала бывшего замглавы украинской разведки.

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