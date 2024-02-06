СБУ разоблачила агентов ФСБ – в сеть входили бывшие и нынешние должностные лица спецслужб Украины

Фигуранты держали связь с одним и тем же куратором – сотрудником ФСБ.

Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть военной контрразведки ФСБ, в которую входили бывшие и нынешние должностные лица спецслужб Украины. В результате многоэтапной спецоперации в разных регионах задержаны пять участников вражеской группы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Среди задержанных – бывшие чиновники Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины, а также сотрудник областного управления СБУ.

По данным следствия, фигуранты держали связь с одним и тем же куратором – сотрудником ФСБ, который сейчас находится во временно оккупированном Крыму.

СБУ задержала участники сети агентов ФСБ

СБУ задержала участники сети агентов ФСБ

"Задачей этой агентурной сети была передача агрессору разведданных о Силах обороны и стратегически важных энергообъектах нашего государства", — говорится в сообщении.

По материалам следствия, экс-чиновник внешней разведки был завербован ФСБ еще до полномасштабного вторжения России во время пребывания на службе.

С того времени он собирал информацию о местах базирования украинских военных, а после 24 февраля 2022 года — и о каналах переправки иностранного вооружения в Украину.

СБУ задержала участники сети агентов ФСБ

Также российский агент передавал в ФСБ секретную информацию об особенностях работы и системе охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Для максимальной конспирации фигурант передавал разведданные в ФСБ через сообщника, уезжавшего за границу в качестве волонтера и лично отчитывавшегося резиденту вражеской спецслужбы. Особенно чувствительную информацию бывший разведчик передавал на флешке из-за контрабандистов из приграничных районов Украины.

СБУ задержала участники сети агентов ФСБ

Еще один российский агент, ранее проходивший службу в ГУР, "сливал" агрессору личные данные украинских защитников.

Другой фигурант, сотрудник СБУ, разведывал для оккупантов геолокации фортификационных сооружений и инженерных заграждений вблизи береговой линии Одесчины.

По данным следствия, ФСБ вербовала участников группы, используя среди них угрозы убийства их семей. Кроме того, за каждую выполненную задачу злоумышленники получали деньги.

СБУ задержала участники сети агентов ФСБ

Следователи Службы безопасности уже сообщили пяти участникам российской агентурной сети о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех вражеских приспешников.

Напомним, в Украине на 15 лет бросили за решетку двух агентов ГРУ, которые "сливали" позиции ВСУ на Харьковщине.

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