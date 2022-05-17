СБУ разоблачила агентурную сеть россиян под руководством генерала: как действовали оккупанты

СБУ разоблачила агентурную сеть россиян под руководством генерала: как действовали оккупанты

СБУ обезвредила агентурную сеть России, которая должна была обеспечить проникновение вражеских ДРГ в Николаев.

По указаниям куратора, агенты собирали информацию об общественно-политической ситуации в регионе и последствиях вражеских ракетных ударов по Николаеву.

Об этом сообщили в СБУ.

Установлено, что управлял агентурой генерал российских оккупационных сил. В ее состав входило 5 местных жителей. Для получения секретных сведений злоумышленники пытались "в темную" использовать действующих военнослужащих. То есть выспрашивали у них секретную информацию в дружеском разговоре.

После "успешного" выполнения задач часть агентов должны были эвакуировать в Крым, другим — обещали руководящие должности в случае оккупации Николаевской области.

Сейчас задержаны все активные участники вражеской группы. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что житель Славянска Донецкой области передавал врагу информацию о местах дислокации украинских защитников.

Как Украина будет вести борьбу с предателями – Ирина Венедиктова

Читайте также: