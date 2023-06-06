СБУ разоблачила двух военных и врача, которые шпионили для РФ на Яворовском полигоне (фото)

Предатели собирали информацию для разведки России.
Контрразведка СБУ нейтрализовала агентурную сеть ГРУ РФ на Яворовском полигоне во Львовской области – задержаны два украинских военных и врач, которые шпионили в пользу России.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Предатели в составе разных подразделений дислоцировались на территории Яворовского военного полигона.
По данным следствия, еще до начала полномасштабного вторжения России их привлек к "сотрудничеству" кадровый сотрудник российской военной разведки. А уже после 24 февраля 2022 года они собирали информацию, которая интересовала разведку РФ. Каждый из них имел свою "линию" разведывательно-взрывной деятельности против Украины. Для связи использовали мессенджеры.
Установлено, что один из фигурантов регулярно передавал агрессору локации отдельных подразделений украинских защитников на территории полигона. Кроме того, злоумышленник пытался собирать сведения о результатах международного военного сотрудничества Сил обороны.
СБУ разоблачила российского агента во время выполнения им вражеской разведзадачи.
Следователи Службы безопасности уже сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Еще один участник агентуры ГРУ пытался передать своему "куратору" сведения о визитах военно-политического руководства Украины в одно из медучреждений в регионе.
Другой вражеский приспешник – должностное лицо учебного подразделения украинских войск. Он "сливал" военной разведке РФ информацию о развертывании боевых частей Сил обороны и локации военной техники.
Сейчас все участники агентурной группы разоблачены. Продолжаются следственные действия по привлечению их к ответственности за преступления против Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Напомним, СБУ разоблачила и задержала агента РФ, корректировавшего ракетные обстрелы по Яворовскому военному полигону на Львовщине.
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