СБУ разоблачила группу несовершеннолетних, которые по заказу РФ поджигали объекты "Укрзализныци"

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали группу несовершеннолетних, которые поджигали объекты "Укрзализныци" на Черниговщине по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщила СБУ.

По данным следствия, ключевую роль в этой деятельности сыграл 15-летний житель Нежинского района, который искал легкий заработок в телеграммах-каналах и таким образом попал под влияние российских спецслужб. оккупанты дали ему инструкции по осуществлению диверсий, после чего он привлек к делу двух своих одноклассников и еще одного несовершеннолетнего знакомого.

Сначала подростки устанавливали геолокацию релейных шкафов на железной дороге, а затем поджигали их с помощью легковоспламеняющихся смесей. Один из шкафов, который обеспечивал безопасность движения поездов на стратегически важном участке железной дороги, был поврежден.

Правоохранители смогли задержать поджигателей после очередного акта диверсии. Зато обещанного заработка из России подросткам грозит пожизненное заключение. Следователи СБУ на основе собранных доказательств сообщили задержанным о подозрении в совершении диверсии по предварительному сговору группой лиц во время военного положения.

Пока все задержанные находятся под стражей. Оперативные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Черниговской области вместе с Национальной полицией под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.

Напомним, СБУ задержала двух российских агентов, корректировавших ракетные удары по Полтавской и Сумской областях онлайн.

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