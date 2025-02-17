СБУ разоблачила коллаборантку, которая помогала РФ вывозить детей с оккупированных территорий (фото)

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая во время оккупации Херсона способствовала незаконному вывозу украинских детей на временно оккупированную РФ территорию.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, фигуранткой является бывшая преподавательница херсонского профессионального училища, во время оккупации города пошедшая на сотрудничество с рашистами", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что женщина при оккупации Херсона способствовала незаконному вывозу детей на временно оккупированную территорию. Она является бывшей преподавательницей профессионального училища, которая во время оккупации города перешла на службу в оккупационную администрацию.

Получив должность «замдиректора» в учебном заведении, она организовала принудительное переселение шестерых несовершеннолетних студентов. Сначала детей выселили из общежития, затем перевезли через Херсонскую область, а затем отправили в Крым. Там они были помещены в лагерь, где издавали пророссийскую литературу и навязывали соответствующую идеологию.

Задержанная коллаборантка

После увольнения Херсона подозреваемая уехала в Киев, надеясь избежать ответственности. Однако правоохранители установили ее местонахождение и задержали. Ей сообщено о подозрении в совершении военного преступления, максимальное наказание за которое – 12 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины раскрыла агентуру ФСБ, занимавшую важный пост в СБУ. Агент был задержан во время уникальной операции, в которой использовалась сложная игра и дезинформация для дезориентации врага. Дмитрий Козюра, полковник СБУ, имел доступ к государственным секретам и ключевым совещаниям, что позволяло ему быть в центре стратегических решений. Операция обнаружила предателя, обладавшего важными данными, способными повредить безопасности страны.

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