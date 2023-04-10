СБУ разоблачила крымчанку, незаконно депортировавшую в Севастополь более тысячи детей

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении коллаборантке, благодаря которой оккупантам удалось депортировать в Севастополь более тысячи украинских детей.

СБУ сообщила о подозрении коллаборантке из РФ, которая помогла оккупантам вывезти из Украины более тысячи детей.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, незаконно в Севастополь вывозила детей владелица одного из крымских туристических агентств. Она добровольно согласилась помочь оккупантам принудительно вывезти детей из Херсона, Мелитополя, Донецка, Луганска и Макеевки на территорию временно оккупированного полуострова. Родителей детей перед этим незаконно задержали, когда они пытались уехать с оккупированной территории.

Чтобы депортировать детей, женщина выделила автобусы и предоставила дальнейшее размещение несовершеннолетних на базе социальных объектов в Крыму.

“На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили владелице турфирмы о подозрении по ч. 4 ст. 111-1("Колаборационная деятельность") УК Украины. Она скрывается на временно оккупированной территории юга Украины. Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности”, – рассказали в СБУ.

Напомним, что спецназовцы СБУ уничтожили на скорости БМП оккупантов с помощью дрона-камикадзе.

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