СБУ разоблачила настоятеля храма УПЦ МП, который "благословлял" россиян во время оккупации Харьковщины

Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего настоятеля одного из храмов Изюмской епархии УПЦ (МП), поддержавшего вооруженную агрессию России.

Правоохранители СБУ разоблачили бывшего настоятеля храма УПЦ МП, который "благословлял" россиян во время оккупации Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в период временной оккупации части Харьковской области протоиерей организовал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси, к которому пытался привлечь местных жителей.

По данным контрразведки СБУ, во время "мероприятия" он "благословлял" российских окупантов и освящал их колонны военной техники в Купянском районе.

Во время освобождения Харьковщины злоумышленник вместе с семьей скрылся на территории России. Там он был назначен настоятелем Православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.

По данным фактам следователи СБУ возбудили уголовное производство по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, священнику УПЦ МП, повредившему технику СМИ в Лавре, выдвинули подозрение.

Читайте также: