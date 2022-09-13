Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

СБУ разоблачила российских агентов, разведывавших позиции ВСУ в Донецкой области

Дата публикации
Просмотры
751
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
СБУ разоблачила российских агентов, разведывавших позиции ВСУ в Донецкой области

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентуру, которая разведывала в Донецкой области места дислокации украинских спецназовцев.

Агентную сеть нейтрализовали в Донецкой и Кировоградской областях. Путинские сторонники собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений Вооруженных Сил в прифронтовых районах на востоке Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что в Донецкой области двое местных жителей разведывали позиции украинских защитников вблизи Краматорска и Дружковки. Всю собранную информацию предатели передавали оккупантам через анонимные телеграммы. В частности злоумышленники указывали точные геолокации на электронных картах с текстовым описанием объекта.

Кроме того, агента агрессора России задержали в Кропивницком. Сторонник оккупантов наносил на Google maps координаты маршрутов перемещения украинских войск. Кроме того, собранные данные он передавал своим родственникам в Российской Федерации, контактировавшим со спецслужбами страны-агрессорки.

Следователи СБУ сообщили всем трем задержанным о подозрении. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

©

Как сообщалось, в Украине набирает новые обороты громкая история с директором школы одного из заведений Киевской области, которая, по версии следствия СБУ, сотрудничала с оккупантами, которые, в свою очередь, обещали назначить ее "министром образования в случае захвата столицы". По данным правоохранителей, женщина сдавала оккупантам местонахождение ВСУ.

Читайте также:

Как фото Северодонецка облетели мир благодаря фотографу Алексею Ковалеву – дневник войны

Как фото Северодонецка облетели мир благодаря фотографу Алексею Ковалеву – дневник войны
 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация