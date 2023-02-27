СБУ разоблачила в Одессе сеть ФСБ: среди агентов помощник депутата из Крыма и прокремлевский блоггер

В Одессе правоохранители задержали организатора группы — помощника депутата из крымского парламента Константина Мальчикова. Участники группы корректировали ракетные удары по критической инфраструктуре региона, а также собирали данные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны, местах изготовления снаряжения для ВСУ и результатах атак.

Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в СБУ.

"Организатор группы создал анонимный Телеграмм-чат, где распространял информацию о перемещениях украинской техники. Также другие собранные сведения подозреваемый передавал своему куратору через анонимные мессенджеры и черновики в электронных ящиках российских почтовых сервисов. Во время обысков у него обнаружили мобильный телефон и компьютер с доказательствами переписки с россиянами. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Также участником группы стал блогер Александр Синицын, который был внештатным корреспондентом Russia today и медиагруппы "РосБизнесКонсалтинг". В своих эфирах он поддерживал захват Крыма и распространял ложную информацию о ситуации в Украине. После выезда в 2014 году в Рязань он создал Телеграмм-канал "Типичная Одесса", где также публиковал антиукраинский контент. Блоггеру планируют сообщить о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, в Славянске Донецкой области учитель сдавал россиянам позиции ВСУ и приводил вражеские ракеты на школы. За это его отправили в тюрьму на 8 лет.

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