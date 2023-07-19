СБУ разоблачила в Украине схему незаконного выезда мужчин за границу: как действовали преступники

Служба безопасности Украины обезвредила три международных преступных группы, которые переправляли мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, в состав формирований входило 11 человек, в том числе четверо иностранцев. В настоящее время 10 злоумышленников задержаны, еще один – гражданин европейской страны – скрывается за пределами Украины.

“Во время спецоперации один из фигурантов напал на офицера СБУ с ножом, пытаясь вырваться от правоохранителей. Однако контрразведчики украинской спецслужбы обезоружили и задержали его. Как установила Служба безопасности, каждая из групп предлагала отдельные "варианты побега". Один из них – изготовление фиктивных документов для выезда за границу. В частности, дельцы предлагали фейковые письма на зарубежные командировки водителей”, — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что для реализации этого сценария участники схемы выдавали клиентам автомобили, которые якобы предназначались для транспортировки гуманитарных грузов.

Услуга "клиентам" стоила более 3 тысяч долларов

“По второму “сценарию” – дельцы подвозили уклонистов к пограничной полосе, а дальше выводили их в соседнюю страну через заранее подготовленные лесные тропы. Стоимость таких "услуг" составляла от 3,5 тысячи долларов. Сумма могла расти и зависела от срочности "бегства" и времени на ее "подготовку". На основании собранных доказательств всем задержанным поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"). Решается вопрос о дополнительной квалификации незаконных действий фигуранта-иностранца, сопротивлявшегося правоохранителям. Также по представлению СБУ изъяты и переданы на нужды Сил обороны 7 транспортных средств, которые фигуранты использовали в преступной деятельности”, — отметили в СБУ.

Напомним, что СБУ задержала в Киеве коллаборантов, работавших с российскими оккупантами.

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