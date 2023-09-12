СБУ сообщила о еще одном подозрении коллаборантке Захаровой: подробности

Ранее сотрудники СБУ сообщили ей о подозрении при содействии агрессору в проведении на территории региона псевдореферендума РФ в 2022 году.

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении главе фейкового "избиркома Херсонской области РФ".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители задокументировали новые преступления коллаборантки Марины Захаровой – главы оккупационной "центральной избирательной комиссии" во временно захваченной Херсонской области.

По данным СБУ, женщина является одним из главных организаторов фейкового плебисцита Кремля в оккупированных районах области в начале сентября этого года.

"Ранее сотрудники СБУ сообщили ей о подозрении при содействии агрессору в проведении на территории региона псевдореферендума РФ в 2022 году. Тогда Захарова получила от гауляйтера Сальдо орден почета за личный вклад в распространение оккупационного режима на юге Украины. На этот раз фигурантка также выполняла задачи москвы по созданию видимости "избирательного процесса" и его фальсификации в пользу кандидатов-марионеток кремля. По инициативе Захаровой представители "теризбиркомов" совместно с вооруженными захватчиками совершали подворовые обходы по домам местных жителей и "выбивали" из них "голоса", — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что в организацию незаконной деятельности она привлекла своего "заместителя" Сергея Высотина и так называемого "секретаря избиркома" Ирину Кравченко.

“Сейчас следователи Службы безопасности сообщили всем трем вражеским приспешникам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Поскольку фигуранты скрываются от правосудия на временно оккупированной части юга нашего государства, продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества”, — отметили в СБУ.

Напомним, что в ВМС раскрыли неожиданные подробности операции с "вышками Бойко".

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