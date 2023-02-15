СБУ сообщила о подозрении белорусу, воевавшему на стороне "вагнеровцев" на Бахмутском направлении

Белорус вступил в ряды ЧВК "Вагнер" в июле прошлого года.

Служба безопасности Украины собрала полную доказательную базу на еще одного гражданина Беларуси, который добровольно воевал против Украины в составе ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Белорус вступил в ряды частной военной компании "Вагнер" в июле 2022 года, он участвовал в боевых действиях против украинских войск на Бахмутском направлении.

"Впрочем, в ноябре прошлого года наемник попал в плен подразделений Сил обороны во время боестолкновения вблизи Курдюмовки Донецкой области", — говорится в сообщении.

По данным следствия, иностранец подписал контракт с группировкой "Вагнер", чтобы "заработать" деньги. Для этого он прибыл в тренировочный лагерь российской ЧВК, где прошел десятидневный курс боевой подготовки. Затем его перебросили на восточный фронт для штурма боевых позиций подразделений ВСУ.

После задержания наемник дал СБУ свидетельство о военных преступлениях оккупационных группировок РФ и учредительные данные лиц, причастных к их совершению. Также он рассказал о пытках, лишении денежного довольствия и убийства в рядах ЧВК "Вагнер" за неисполнение преступных приказов.

В настоящее время гражданин Беларуси находится под стражей, ему грозит наказание до 10 лет тюрьмы.

Напомним, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 9 февраля заявил о прекращении вербовки заключенных на войну против Украины. Его устранение связано с противодействием военного руководства России.

Теперь Минобороны РФ напрямую вербует заключенных на войну в Украине.

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Россия задействовала в войне в Украине 97% всей своей армии.

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