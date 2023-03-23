СБУ сообщила о подозрении депутату госдумы РФ: был куратором оккупированной Херсонщины

СБУ сообщила о подозрении депутату госдумы РФ. Он считается куратором оккупированной Херсонщины.

Об этом говорится в информации, предоставленной пресс-службой СБУ.

Как отмечается, правоохранители собрали доказательства по поводу содействия распространению оккупационного режима во временно захваченной части юга Украины. Куратором считается депутат госдумы РФ Игорь Кастюкечич.

“Должностное лицо лично координировало процесс организации и проведения незаконного референдума по “присоединению” Херсонщины к составу РФ. Установлено, что фигурант является заместителем руководителя прокремлевской фракции «Единая Россия2» и входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора. В период с 23 по 28 сентября прошлого года он находился во временно оккупированном Херсоне, где обеспечивал "нужные" результаты фейкового плебисцита", — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что именно по указанию депутата представители избиркомов совместно с вооруженными оккупантами обходили дома местных жителей и заставляли их голосовать в пользу Кремля.

"Российский депутат снимал и выкладывал в своих пабликах постановочные видео о раздаче российской гуманитарки в регионе. На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили Кастюкевичу о подозрении по ч. 3 ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") УК Украины. В настоящее время злоумышленник находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении нынешнему "главе" Запорожской атомной электростанции Юрию Черничуку.

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