СБУ сообщила о подозрении идеологу рашизма Дугину: детали дела

Он более 10 лет отрицает существование Украины и призывает РФ захватить наши земли.

Служба безопасности сообщила о подозрении идеологу рашизма Александру Дугину. Он поддерживал агрессивную политику Путина и геноцид украинского народа.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, в своих многочисленных выступлениях, в печатных изданиях и публикациях Дугин более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к вооруженному захвату российскими войсками.

“В начале полномасштабного вторжения России Дугин одним из первых публично поддержал оккупационные группировки страны-агрессора и оправдывал их военные преступления против Украины. Злоумышленник открыто пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев, а также гражданской инфраструктуры нашего государства. Инициированные СБУ языково-лингвистические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности гражданина России Дугина”, — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что ему о подозрении по двум статьям УК Украины: ч. 2 ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), ч. 2. ст. 442 (“Геноцид”).

"Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, СБУ проводит комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности за преступления против Украины", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что киевское предприятие помогало "Росатому" строить 5 АЭС.

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