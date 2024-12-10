СБУ сообщила о подозрении "кадыровцу", который пытал женщину в Луганской области

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении бойцу российского спецподразделения "Ахмат" Магомеду Уздорбиеву, причастному к пыткам местной старосты в поселке Макеевка в Сватовском районе Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сообщается, что по данным следствия, 12 апреля 2022 года группа "кадыровцев", в состав которой входил Уздорбиев, ворвалась в дом местной старосты в поселке Макеевка в Сватовском районе Луганской области. Оккупанты, проводя так называемые "зачистки" для установления оккупационного режима, похищали местных жителей и грабили частное имущество.

Уздорбиев и его сообщники нашли на компьютере женщины проукраинские фотографии, после чего они связали ее, вывезли в застенку, расположенную в захваченной гимназии. Там женщину пытали электротоком и избивали металлопластиковой трубой. Оккупанты требовали от нее информацию о местах проживания семей украинских военных, а также о местах, где она спрятала украинские флаги, которые забрала из гимназии во время захвата поселка.

Через несколько часов пыток, под угрозой убийства, женщину отпустили домой, требуя, чтобы она через два дня принесла "нужные" сведения. Однако потерпевшей удалось тайком выбраться из поселка и добраться на территорию, подконтрольную Украине, не предоставив оккупантам никакой информации о военных или их семьях.

Галина Глобчатая после пыток. Фото: семейный архив

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила тяжкие телесные повреждения, причиненные женщине во время пыток. На основании собранных доказательств Служба безопасности Украины сообщила Магомеду Уздорбиеву о подозрении по частям 1 и 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

В настоящее время продолжаются мероприятия по поиску и наказанию военного преступника.

Напомним, Служба безопасности Украины установила личность очередного российского военного преступника. 24-летний Александр Тамрян принимал участие в пытках гражданского населения во время оккупации части территории Киевской области.

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