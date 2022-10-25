СБУ сообщила о подозрении министру транспорта РФ, способствовавшему переброске в Крым бронитехники

В Украине СБУ сообщила о подозрении министру транспорта РФ, перебросившему в оккупированный россиянами Крым почти 300 единиц бронетехники.

СБУ сообщила о подозрении министру транспорта РФ. Он способствовал переброске в Крым военной бронетехники.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности разоблачила одного из российских военных преступников, который оказался министром транспорта РФ Виталием Савельевым. Мужчина участвовал в подготовке и проведении вооруженной агрессии против Украины.

"Высокопоставленный чиновник способствовал минобороны страны-агрессора в перемещении личного состава, вооружения и военной техники оккупантов к границам нашего государства и в захваченные районы. Переправку вражеских колонн осуществляли железнодорожным транспортом через территорию временно оккупированного Крыма. Сотрудники СБУ задокументировали, что в период с 26 марта 2021 года по 4 сентября этого года Савельев обеспечил опрокидывание в захваченный полуостров почти 300 единиц вражеской бронетехники”, — рассказали в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что оккупанты перебросили в Крым танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и автоцистерны с сотнями тонн горюче-смазочных материалов.

Именно эту технику оккупанты задействовали в начале полномасштабного вторжения, в частности, в боевых действиях в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Для перемещения военных эшелонов было использовано более 250 вагонов. Для этого глава минтранспорта России дал соответствующее поручение подчиненным подразделениям компании "Российские железные дороги" и так называемого "Федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымская железная дорога", — добавили в СБУ.

Санкция статей, на основании которых россиянину выдвинуто подозрение, предусматривает наказание до пятнадцати лет заключения.

Напомним, что Германия выделит Украине 20 млн евро на закупку резервного оборудования.

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