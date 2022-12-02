СБУ сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ (МП): входил в ближайшее окружение патриарха Кирилла

СБУ сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ (МП), который оправдывал захват Крыма.

Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.

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Как стало известно, епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал распространение прокремлевских взглядов в Кировоградской области.

“Для этого митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручение по поводу оправдания российской агрессии и захвата части территории Украины, в частности АР Крым. Указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории России. Установлено, что в церквях громады людям раздавали враждебную пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячными тиражами в типографиях страны-агрессора”, — рассказали в пресс-службе СБУ.

В самих же книгах российские авторы подвергали сомнению украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим.

Во время обысков правоохранители обнаружили большое количество вражеских печатных материалов и документы с поличным с московскими "кураторами".

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в Украине ликвидировали настоятеля храма великомученицы Варвары при штабе ракетных войск стратегического назначения РФ Михаила Васильева. Этот священник активно поддерживал убийства украинцев и призвал россиянок больше "плодиться".

В то же время и в Киеве доложено о подозрении организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской лавре восхваляли "русский мир".

А еще один скандально известный митрополит УПЦ Московского патриархата Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого СБУ подозревает в разжигании религиозной розни, попал в больницу.

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