СБУ сообщила о подозрении оккупанту, который хвастался, что массово убивает украинцев

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому оккупанту, который хвастался своим родственникам, как он уничтожал гражданское население Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, российский оккупант причастен к массовым военным преступлениям на период боев за Харьков. В начале полномасштабного вторжения он участвовал в штурме поселка Пески-Радьковские Изюмского района.

"Тогда контрразведчики СБУ перехватили его телефонный разговор с отцом. Во время общения захватчик хвастался, как он вместе с другими рашистами грабил местных жителей и пытал украинских пленных. Также военный преступник рассказал своему отцу, как вражеская артиллерия и бронетехника уничтожали целые улицы с домами мирных жителей. По данным следствия, злоумышленником оказался 22-летний уроженец Самарской области Станислав Шматов", – рассказали в СБУ.

Там также добавили, что оккупант с апреля 2022 воевал в Украине в составе 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии страны-агрессора.

"Во время боевых действий против Сил обороны на восточном фронте Шматов был в должности механика-водителя БТР, из которого расстреливали жилье гражданского населения Харьковщины. Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты военных преступлений захватчика и его подельников под Изюмом. На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (“Нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц”). Продолжаются комплексные меры по привлечению Шматова к ответственности за преступления против Украины. Злоумышленник будет непременно наказан", — отметили в СБУ.

Напомним, что беспилотник СБУ "ослепил" российскую радиолокационную станцию в Курской области.

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