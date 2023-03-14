СБУ сообщила о подозрении россиянину, который организовывал депортацию детей из Херсона в РФ

Правоохранители сообщили о подозрении главе "минтранспорта" оккупированной части Херсонщины, который причастен к депортации украинских детей.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении россиянину, так называемому "министру транспорта Херсонской области", организовывавшему депортацию украинских детей в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, в мае прошлого года злоумышленник получил "назначение" в оккупационный орган в захваченной части региона. Он выполнял задачи Москвы по переустройству местной транспортной системы под обеспечение нужд военных группировок страны-агрессора на южном фронте.

Кроме того, он является одним из организаторов депортации украинских детей из оккупированной части Херсонщины в Россию под видом поездок в детские лагеря.

Также под его руководством захватчики тоннами вывозили морскими сухогрузами украинское зерно в РФ.

В настоящее время подозреваемый находится во временно оккупированном Скадовске.

Напомним, в Лимане задержали сотрудницу "Укрпочты", которая пошла на сотрудничество с оккупантами.

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