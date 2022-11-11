СБУ сообщила о подозрении россиянину, пытавшемуся совершить в Украине государственный переворот: хотел вернуть СССР

СБУ разоблачила и сообщила о подозрении гражданину России, готовившему государственный переворот в Украине. Он планировал спровоцировать беспорядки в западных областях нашего государства.

Служба безопасности сообщила о подозрении гражданину РФ, пытавшемуся устроить в Украине государственный переворот.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как стало известно, мужчина планировал использовать отечественные общественные организации, которые должны спровоцировать беспорядки в западных областях нашего государства. Целью его было создание "народных республик" в регионе.

"Сотрудники Службы безопасности помешали этим планам кремля еще весной этого года, когда задержали руководителей данных общественных организаций. В результате кропотливой следственно-оперативной работы удалось выйти на российского идеолога в комбинации переворота. Последний связан с российскими спецслужбами и координировался отдельными представителями администрации президента РФ”, — рассказали в пресс-службе СБУ.

Позже стало известно, что мужчина – основатель общественных структур в РФ. Эти структуры поддерживают восстановление СССР в составе трех государств: Украины, РФ и Белоруссии.

"После революции достоинства и начала российской агрессии работал в поддержку действий российского правительства, направленных на недопущение европейского вектора развития Украины. С этой целью вступил в сговор с одним из украинских общественно-политических деятелей, связанных с Украинским выбором виктора медведчука, которому пообещал оказывать поддержку в захвате государственной власти в Украине", — добавили в СБУ.

Уже перед началом полномасштабного вторжения один из подозреваемых перешел к непосредственной вербовке участников силового крыла переворота.

Попытки РФ совершить государственный переворот

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину многие граждане, в частности полицейские, перешли на сторону оккупантов. Однако уже после того, как временно оккупированные территории начали освобождать, СБУ стала выявлять коллаборантов.

В Николаеве недавно задержали предателя, корректировавшего ракетные удары оккупантов по городу. Мужчина передавал россиянам месторасположение военных формирований, правоохранительных органов на территории города.

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