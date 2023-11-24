СБУ сообщила о подозрении российскому командиру, занимавшемуся расстрелом людей в Буче

Сейчас проверяется, не был ли он ликвидирован на войне.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении очередному российскому командиру, получившему "героя России" за расстрел мирных людей в Буче на Киевщине.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, военным преступником оказался подполковник Александр Досягаев – командир 2-го батальона 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ.

В начале марта 2022 года он руководил действиями враждебных десантников, захвативших Бучу. Его подразделение активно участвовало в так называемых “зачистках” и фильтрационных мероприятиях, направленных на подавление движения сопротивления и запугивание жителей региона.

“В ходе одного из таких карательных мер по приказу своего командира вражеские десантники в течение двух часов расстреляли на проезжей части 4-х мирных жителей. Пострадавшие – местный житель и трое волонтеров, проезжавших мимо на собственном автомобиле. Все жертвы погибли на месте от нанесенных множественных огнестрельных ранений”, — рассказали в СБУ.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 438 УК Украины (“Нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством”).

“В настоящее время проверяется информация о возможной гибели Досягаева на войне в Украине. Его смерть не основание для прекращения расследования и установления всех соучастников и исполнителей преступления”, — добавили в СБУ.

Напомним, что в Белгороде был ликвидирован один из руководителей оккупационной администрации Харьковщины.

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