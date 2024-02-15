СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Дерипаске и топ-менеджерам из Украины (фото)

Они переправляли в РФ сырье для производства ракет "Искандер".

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Дерипаске и задержала его украинских топ-менеджеров, поставлявших в РФ сырье для производства ракет типа "Искандер".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, топ-менеджеров Дерипаски задержали в разных регионах нашего государства. Речь идет, в частности, о директоре сверхдобывающей компании "Глуховский карьер кварцитов" и кураторе этого учреждения от российского олигарха: гражданина Украины, который в 2021 году получил вид на жительство в РФ.

Следователи узнали, что двое подозреваемых помогали российскому бизнесмену присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на существующий запрет на их продажу.

“С тех пор и до начала полномасштабного вторжения РФ руководство добывающей компании поставляло в Россию оптовые партии горных пород для выплавки стали. Полученное из Украины сырье компании российского миллиардера продавали предприятиям военно-промышленного комплекса страны-агрессора для производства баллистических рэкетов, в частности типа "Искандер". Также импортируемую продукцию оккупанты использовали для серийного изготовления боевых дронов и радиолокационных систем”, — рассказали в СБУ.

Фото: Служба безопасности Украины

По итогам собранных доказательств олигарху заочно сообщили о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины. Преступные действия директора украинской компании квалифицированы по двум статьям. Его сообщнику-куратору – доложено о подозрении по двум статьям.

“Также сообщено о заочном подозрении одному из руководителей “РУСАЛа” и гражданке Кипра, способствовавшей незаконному отчуждению предприятия.

Напомним, что по материалам СБУ в феврале 2023 года активы "Глуховского карьера кварцитов" были национализированы в пользу Украины", — добавили в СБУ.

Напомним, что президент-диктатор РФ Владимир Путин заявил, мол, сожалеет, что его армия не начала полномасштабное вторжение в Украину раньше.

Читайте также: