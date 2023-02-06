СБУ сообщила о подозрении руководителю Русской железной дороги: какая причина

В Украине продолжают разоблачать преступления российских чиновников, которые причастны к решению и ведению войны против Украины. Так, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю Русской железной дороги, который способствовал полномасштабному вторжению России в Украину.

Об этом СБУ сообщает в Telegram.

"В результате следственно-оперативных действий собрана доказательная база на руководителя ОАО «Российские железные дороги», который способствовал и продолжает способствовать полномасштабному вторжению РФ в Украину. Как свидетельствуют материалы следствия, он организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины на временно оккупированные территории нашего государства", — говорится в сообщении.

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В частности, для этого задержанный привлек 185 российских компаний, предоставлявших собственные вагоны.

По инициативе СБУ, на указанные компании наложены экономические санкции СНБО Украины.

"Генеральному директору ОАО «Российские железные дороги» по материалам СБУ объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества", — сообщили в СБУ.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины в прифронтовых югских районах разоблачила еще двух агентов ФСБ. Злоумышленники собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ.