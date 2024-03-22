СБУ сообщила о подозрении соратнику Аксенова, который вербовал крымских детей для "Юнармии"

Фигурант стал одним из местных "рупоров" Кремля, публично выступающих в поддержку Путина в агрессивной войне.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении соратнику Аксенова, который вербовал крымских детей для "Юнармии" российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, стражи порядка задокументировали преступления коллаборанта Сергея Селимова, который был экс-руководителем так называемого "комитета молодежной политики" оккупантов во временно захваченном Крыму.

"Для этого Селимов возглавлял крымский "филиал юнармейцев", который готовит завербованных детей к войне против Украины. В стенах оккупационного учреждения российские инструкторы идеологически обрабатывают школьников против Украины и обучают тактике ведения боя, а также проводят огневую и диверсионно-разведывательную подготовку учащихся. Весной 2022 года Селимова перевели в "кадровый резерв" гауляйтера Аксенова, а также на другое направление подрывной деятельности против Украины", — рассказали в СБУ.

Следователи установили, что фигурант стал одним из местных "рупоров" Кремля, публично выступающих в поддержку Путина в агрессивной войне. Для распространения прокремлевских нарративов коллаборант неоднократно выступал перед камерами РосТВ и распространял "авторские" сообщения на собственной странице "ВКонтакте".

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Селимову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ⁠ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ⁠ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", — добавили в СБУ.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении российскому оккупанту, расстрелявшему жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон.

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