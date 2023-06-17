СБУ сообщила о подозрении соратнику Пригожина, организовавшему РосТВ на Херсонщине

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении соратнику Пригожина и известному кремлевскому политтехнологу Александру Малькевичу, запустившему на временно оккупированной Херсонщине телерадиокомпанию "Таврия", которая сейчас работает на временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Малькевич с 2018 года входит в ближайшее окружение главы российского ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Именно при его координации Малькевич создавал медийные проекты в разных странах мира для распространения прокремлевского контента.

"После начала полномасштабного вторжения он запустил так называемую "ТРК Таврия" в оккупированном Херсоне на базе захваченного помещения Суспільного телевидения. В этом Малькевич получил полное содействие от местного гауляйтера Сальдо и его подчиненного — "министра информационной политики Херсонской области", коллаборанта Брыкова", - рассказали в СБУ.

Пропагандистский телеканал использовали в качестве регионального рупора Кремля в распространении фейковых новостей о ситуации на фронте, обстановке в Украине, а также для поддержки псевдореферендума о "присоединении" Херсонщины к РФ.

Ее "руководителем" стал Исмаил Абдулаев – пропагандист террористической организации "ДНР" и бывший глава прокремлевского телеканала "Оплот" во временно оккупированном Донецке. В "штат" вошли еще несколько его единомышленников.

Во время освобождения Херсона персонал медиацентра, прихватив оборудование, убегал вместе с оккупантами на левый берег Днепра.

Пока фигуранты скрываются на временно оккупированной части на юге Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю министра обороны.

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