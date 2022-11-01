СБУ сообщила о подозрении трем предателям, которые помогали оккупантам создавать "русский мир" в Херсонской области

В Украине правоохранители сообщили о подозрении главе Херсонского "морпорта рф", который помогал водной переправке вражеских боеприпасов на правый берег Днепра.

СБУ объявила подозрение главе Херсонского "Морского флота РФ". Мужчина способствовал перекидыванию на правый берег Днепра техники оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, сотрудники СБУ сообщили о подозрении трем предателям, перешедшим на сторону врага. Среди них – руководитель созданного россиянами так называемого “государственного унитарного предприятия “Херсонский морской торговый порт”.

“Установлено, что он обеспечивал переправку военной техники и боеприпасов России для оккупационной группировки на правом берегу Днепра. Для этого предоставил плавсредства предприятия, которые использовались при возведении мостовых переправ через Днепр. Также "чиновник" участвовал в разграблении захваченных предприятий воднотранспортной отрасли региона для передачи похищенного имущества в пользу России", — рассказали в СБУ.

Позже стало известно, что предатель – бывший чиновник "Укрводдороги". В июне этого года он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и вступил в ряды оккупационной администрации Херсона.

“В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) УК Украины. Кроме этого, в Херсонской области задокументирована преступная деятельность назначенного захватчиками “председателя” поселка Миролюбовка”, — добавили в СБУ.

Мужчина по собственной инициативе помогал оккупантам — он предоставлял им информацию относительно участников АТО и украинских правоохранителей. Водил представителей оккупационных властей местностью, тем самым помогая им формировать логистику.

“Еще одна коллаборантка разоблачена в Луганской области. Ею оказалась бывшая директор гимназии в Беловодске, которая добровольно согласилась возглавить местный лицей, подчиненный оккупационной администрации "ЛНР". По указанию агрессора она организовала "учебный процесс" с использованием российских "учебников" и "методичек", а педагогов направила на "переподготовку" в РФ", — рассказали в пресс-службе СБУ.

Женщина на должности агитировала детей поддерживать оккупантов. Также в школах она хотела создать "юнармию России".

Сейчас СБУ установила места нахождения всех трех злоумышленников, задокументировала их преступные действия и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

Напомним, что правительство уволило Витренко с должности главы "Нафтогаза".

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