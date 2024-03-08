СБУ сообщила о подозрении задержанному "штурмовику V", расстрелявшему военнопленного воина ВСУ: фото

СБУ сообщила о подозрении "штурмовику V" в плену, ранее расстрелявшему военнопленного воина ВСУ.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ и обнародовал фото российского убийцы.

Служба безопасности собрала доказательную базу еще на одного российского оккупанта, который расстреливал украинских военнопленных.

Злоумышленником оказался неоднократно осужденный Дмитрий Курашов – стрелок штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа России.

По данным следствия и военной контрразведки СБУ, 6 января этого года Курашов расстрелял бойца ВСУ, которого российские оккупанты взяли в плен во время "мясного" штурма РФ. Он произвел по меньшей мере три прицельных выстрела в пленного украинца.

Вскоре бойцы ВСУ контратаковали оккупантов и захватили в плен Курашова и его сослуживцев.

"Во время допроса в СБУ другой пленный рашист "сдал" Курашова, а позже Служба безопасности собрала и другие безоговорочные доказательства вины рашиста в убийстве пленного бойца ВСУ", – говорится в сообщении спецслужбы.

Следователи СБУ сообщили Курашову о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством).

Вражеский штурмовик находится под стражей.

Российскому убийце грозит пожизненное заключение/Фото: СБУ

Продолжается расследование по установлению других фактов причастности россиянина к военным преступлениям.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, глава ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, сколько бойцов попали в плен при выходе из Авдеевки.