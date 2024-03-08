СБУ сообщила о подозрении задержанному "штурмовику V", расстрелявшему военнопленного воина ВСУ: фото

Неоднократно осужденному оккупанту Дмитрию Курашову в Украине грозит пожизненное заключение.
СБУ сообщила о подозрении "штурмовику V" в плену, ранее расстрелявшему военнопленного воина ВСУ.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ и обнародовал фото российского убийцы.
Служба безопасности собрала доказательную базу еще на одного российского оккупанта, который расстреливал украинских военнопленных.
Злоумышленником оказался неоднократно осужденный Дмитрий Курашов – стрелок штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа России.
По данным следствия и военной контрразведки СБУ, 6 января этого года Курашов расстрелял бойца ВСУ, которого российские оккупанты взяли в плен во время "мясного" штурма РФ. Он произвел по меньшей мере три прицельных выстрела в пленного украинца.
Вскоре бойцы ВСУ контратаковали оккупантов и захватили в плен Курашова и его сослуживцев.
"Во время допроса в СБУ другой пленный рашист "сдал" Курашова, а позже Служба безопасности собрала и другие безоговорочные доказательства вины рашиста в убийстве пленного бойца ВСУ", – говорится в сообщении спецслужбы.
Следователи СБУ сообщили Курашову о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством).
Вражеский штурмовик находится под стражей.
Продолжается расследование по установлению других фактов причастности россиянина к военным преступлениям.
Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Напомним, глава ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, сколько бойцов попали в плен при выходе из Авдеевки.
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