СБУ сообщила о подозрении захватывавшему Херсонщину российскому генералу (фото)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генералу, командовавшему захватом Херсонщины. Им оказался генерал-лейтенант Яков Резанцев.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители собрали доказательную базу на российском генерале Якове Резанцеве, который является командующим 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ.

“24 февраля 2022 г. он лично отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на захват Херсонской области. Под его командованием оккупационные группировки России вторглись в южный регион Украины с территории временно оккупированного Крыма. По данным следствия, именно Резанцев приказал любой ценой захватить стратегически важный аэродром в Чернобаевке”, — рассказали в СБУ.

Кроме того, оккупанты выполняли указание российского генерала по осуществлению массированных воздушных атак на гражданскую инфраструктуру Херсонщины. В период оккупации правобережья области Резанцев также организовывал массовые репрессии против участников сопротивления в регионе.

“По его приказу людей угоняли прямо посреди улицы или с частных авто во время пересечения российских блокпостов. Таким образом, российское чиновник выполнял задачи москвы по распространению кремлевского режима на юге Украины. На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Резанцеву о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности. Где бы ни скрывался военный преступник – он будет найден и наказан”, — добавили в Службе безопасности.

Напомним, что на военной технике кафиров заметили новые отметки.

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