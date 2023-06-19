СБУ сообщила о подозрении заместителю мэра Чернигова: нанес ущерб более чем на 30 млн грн

Заместителю городского головы Чернигова по вопросам деятельности исполнительных органов совета сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам правоохранителей, чиновник организовал схему присвоения бюджетных денег на закупки нового трансформатора для местной ТЭЦ, которая была повреждена в результате российских обстрелов весной 2022 года.

Уже в июле оборудование было приобретено по стоимости, которая вдвое превышала рыночную. Нанесенный ущерб государству достиг более 30 млн грн.

Для реализации сделки чиновник "скоординировал свои преступные действия с руководством компании-поставщика".

Заммэру сообщили о подозрении ст. "злоупотребление властью или служебным положением". В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой залогу в размере 32 млн. грн. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы.

Что говорят в мэрии

И.о. городского головы Чернигова Александр Ломако сообщил, что речь идет о заместителе городского головы Чернигова Викторе Геращенко. Ломако также обвинил "чиновников из центра" в попытках "парализовать работу городских властей в Чернигове".

"За то, что город перед началом отопительного сезона обеспечил теплом и светом большую часть горожан, обвинять чиновников, которые это сделали, в государственной измене и диверсии – это не налезает на мое понимание, как такое решение можно принимать именем Украины. Это не супермаркет, что ты приходишь и берешь, его вес 64 тонны. Его купили у официального поставщика, не у посредника, не у ФЛП. Это официальный дилер", — заявлял и.о. мэра в комментарии "Суспильному".

Напомним, что мэра Чернигова Владислава Атрошенко лишили права занимать должность на один год. В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил о незаконном лишении полномочий мэра Чернигова.

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