СБУ сообщила подозрение еще 8 коллаборантам, скрывающимся на оккупированных территориях

Служба безопасности Украины сообщила подозрение еще 8 коллаборантам. Все фигуранты сейчас скрываются на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом рассказали в СБУ.

"Еще на восьми коллаборантов, работающих в Россию на временно оккупированных территориях нашего государства, сотрудники СБУ собрали доказательную базу. Фигуранты устроились работать в оккупационные "администрации" РФ на оккупированных территориях и задействованы в работе карательных оккупационных органов", — говорится в сообщении.

Подозрение сообщено новоназначенному "министру транспорта Республики Крым", возглавившему псевдоучреждение в апреле этого года. На должность его продвигал предатель Сергей Аксенов, которого Москва назначила гауляйтером Крыма.

Также читайте Россияне мародерят в оккупированных Олешках на лодке, которую похитили у волонтеров

"По указаниям из Москвы, коллаборант обеспечивает логистику опрокидывания российских войск с территории полуострова на южный фронт", — отметили в СБУ.

Кроме того, подозрения получили еще три коллаборанта в Луганской области.

В частности, в госизмене подозревают гауляйтера Северодонецка, который во времена Януковича был мэром Брянки.

"Когда началась оккупация Донбасса Россией, он остался на оккупированной территории и руководил уже оккупационной "администрацией" Брянки с 2014 года. После полномасштабного вторжения России согласился на новое назначение. Кроме того, СБУ разоблачила бывшего чиновника расформированной милиции, которая после увольнения присоединился к террористической группировке "ЛНР", — рассказали в СБУ.

Подозрение получил и житель временно оккупированного Троицкого Луганской области.