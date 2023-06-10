СБУ сообщила подозрение еще 8 коллаборантам, скрывающимся на оккупированных территориях

СБУ разоблачила еще 8 предателей.
Служба безопасности Украины сообщила подозрение еще 8 коллаборантам. Все фигуранты сейчас скрываются на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом рассказали в СБУ.
"Еще на восьми коллаборантов, работающих в Россию на временно оккупированных территориях нашего государства, сотрудники СБУ собрали доказательную базу. Фигуранты устроились работать в оккупационные "администрации" РФ на оккупированных территориях и задействованы в работе карательных оккупационных органов", — говорится в сообщении.
Подозрение сообщено новоназначенному "министру транспорта Республики Крым", возглавившему псевдоучреждение в апреле этого года. На должность его продвигал предатель Сергей Аксенов, которого Москва назначила гауляйтером Крыма.
"По указаниям из Москвы, коллаборант обеспечивает логистику опрокидывания российских войск с территории полуострова на южный фронт", — отметили в СБУ.
Кроме того, подозрения получили еще три коллаборанта в Луганской области.
В частности, в госизмене подозревают гауляйтера Северодонецка, который во времена Януковича был мэром Брянки.
"Когда началась оккупация Донбасса Россией, он остался на оккупированной территории и руководил уже оккупационной "администрацией" Брянки с 2014 года. После полномасштабного вторжения России согласился на новое назначение. Кроме того, СБУ разоблачила бывшего чиновника расформированной милиции, которая после увольнения присоединился к террористической группировке "ЛНР", — рассказали в СБУ.
Подозрение получил и житель временно оккупированного Троицкого Луганской области.