СБУ сообщила пропагандисту из РФ Красовскому о подозрении: он призывал к убийству украинских детей

За преступления ему предусмотрено наказание в виде 5 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины сообщила подозрению эксдиректору Russia Today, который призвал убивать украинских детей.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, украинские правоохранители задокументировали новые преступления эксдиректора по вещанию российского телеканала "Russia Today" Антона Кузнецова-Красовского. Мужчина призвал к геноциду украинцев.

В одном из недавних эфиров своей авторской программы он публично призвал топить и сжигать украинских детей.

“Этот сюжет вышел в телевыпусках Russia Today, а также на собственных каналах российского пропагандиста в “Ютубе” и “Телеграммах”, которые насчитывают несколько сотен тысяч подписчиков. На основании этих фактов следователи Службы безопасности сообщили Кузнецову-Красовскому о новом подозрении по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к геноциду (деяние умышленно совершенное с целью полного или частичного уничтожения национальной и этнической группы путем лишения жизни членов такой группы)”, — рассказали в СБУ.

В то же время в Офисе Генпрокурора сообщили, что пропагандист настраивает российскую аудиторию против украинцев и призывает физически уничтожить украинский народ. Согласно выводу экспертизы, эти высказывания являются публичными призывами к геноциду украинцев.

"Поскольку преступник скрывается от правосудия за границей, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности", — добавили в СБУ.

Ему назначено максимально возможное по санкциям статьи наказания – 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что пропагандист Красовский снова заявил, что украинских детей "надо топить и курить".

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