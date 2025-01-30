СБУ сорвала теракт РФ в Одесской области: задержаны агенты, готовившие взрывы

Группа планировала поджечь несколько служебных автомобилей, а когда полицейские прибудут на место – дистанционно активировать взрывчатку, замаскированную под огнетушитель.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили агентов российских спецслужб, планировавших серию терактов в Одесской области. Злоумышленники были задержаны на этапе подготовки взрыва возле одного из районных отделов полиции.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По материалам следствия, группа планировала поджечь несколько служебных автомобилей, а когда полицейские прибудут на место – дистанционно активировать взрывчатку, замаскированную под огнетушитель. Для реализации этого плана террористы поселились в хостеле рядом с объектом, заранее спрятали взрывное устройство и закупили четыре канистра бензина.

Правоохранители вышли на след преступников в ходе расследования другого теракта – убийства волонтера в Одесской области 20 января. Тогда злоумышленники подожгли автомобиль активиста, а когда тот вышел тушить огонь, взорвали взрывное устройство, спрятанное в рюкзаке.

Тротиловая шашка, изъятая у злоумышленников.

В группу входили трое наркозависимых 23-45 лет и их 46-летний сообщник-рецидивист, который занимался изготовлением и закладкой взрывных устройств.

Все задержанные сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей. За совершенное им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию провели СБУ и Нацполиция при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, в Житомире "на горячем" задержали двух российских агентов, которые готовились взорвать наряд полиции, который должен был прибыть по фейковому вызову на "102".