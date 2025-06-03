СБУ третий раз ударила по Крымскому мосту — какие последствия операции

Последствия атаки на Крымский мост. / © Служба безопасности Украины

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В 4:44 утра спецназовцы СБУ активировали взрывчатку под опорами незаконно возведенного Крымского моста. Это уже третий удар украинских сил по ключевой логистической артерии окупантов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию, которая длилась несколько месяцев. Агенты заминировали опоры моста с подводной стороны на глубине. Мощность заряда достигала 1100 кг в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва конструкции сильно повреждены на уровне морского дна – мост находится в аварийном состоянии.

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Операцию лично координировал глава СБУ Василий Малюк.

"Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Раньше мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Сегодня продолжили эту традицию уже под водой", — заявил Малюк.

Он подчеркнул, что Крымский мост является абсолютно законной военной целью, поскольку Россия активно использовала его для поставки вооружения и техники на временно оккупированные территории.

Напомним, что это уже третья успешная атака СБУ на Крымский мост.

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Первый удар по незаконному мосту, соединяющему оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ, был нанесен 8 октября 2022 года. В результате взрыва грузовика обрушились две полусекции автомобильной части моста и был поврежден железнодорожный путь.

Второй взрыв произошел 17 июля 2023 года. Тогда были повреждены два пролета моста.

Сегодняшняя операция стала третьим точечным ударом по ключевой логистической артерии РФ и впервые была реализована с подводного уровня.

Также напомним, в воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины также провела беспрецедентную спецоперацию в тылу России. Украинские дроны поразили цели на четырех российских аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате атаки было уничтожено 34% носителей крылатых ракет.

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