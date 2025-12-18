ТСН в социальных сетях

СБУ ударила по Крыму: за одну ночь уничтожена российская техника на сотни миллионов долларов

Уничтожены комплексы "Небо-СВУ", РЛС 92Н6, "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31.

Уничтоженный танк РФ

Уничтоженный танк РФ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Этой ночью дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили ключевые элементы российской противовоздушной обороны на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным спецслужбы, в результате прицельных ударов были уничтожены:

  • два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" (стоимость одного – от $60 до $100 млн);

Небо-СВУ / © СБУ

Небо-СВУ / © СБУ

  • РЛС 92Н6, входящая в состав зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" (около $30 млн для внутреннего рынка, $60 млн – экспортная цена);

РЛС 92Н6 / © СБУ

РЛС 92Н6 / © СБУ

  • зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" ($12-19 млн);

Панцирь-С2 / © СБУ

Панцирь-С2 / © СБУ

  • самолет МиГ-31 с полным боекомплектом ($30–50 млн в зависимости от оснастки).

МиГ-31 / © СБУ

МиГ-31 / © СБУ

СБУ отмечает, что ликвидация этих элементов ПВО существенно ослабляет оборону окупантов в Крыму и открывает новые возможности для поражения важных военных и логистических объектов России на полуострове.

Напомним, ранее СБУ совместно с ВМС провели уникальную операцию в порту Новороссийска. Поражена подлодка проекта "Варшавянка" стоимостью около 400 млн дол. получил критические повреждения и потерял способность запускать ракеты "Калибр".

