СБУ сокращает ракетный потенциал врага – эксперт о масштабных взрывах на российских складах в Торопце

Эксперт про удары СБУ и Сил обороны по складам в Торопце: "Будет меньше возможностей обстреливать Украину ракетами и КАБами".

Удары СБУ и других Сил обороны по складам в российском Торопце (Тверская область) существенно сократили возможности России атаковать Украину ракетами и КАБами. Ведь в результате спецоперации уничтожены ракеты, которыми планировали бить по нашему государству.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что ракеты и снаряды, которые были взорваны дронами СБУ, должны были лететь на головы украинцев.

"Такие спецоперации уменьшают возможность врага обстреливать украинские города, сокращают ракетный потенциал россиян, уменьшают количество КАБов, которые были бы сброшены на города Донбасса и Харьковщину. И Кремль при планировании дальнейших боевых действий должен учитывать этот фактор", — считает политолог.

Экс-нардеп акцентирует внимание, что взрывы арсенала в Торопце вызвали землетрясение магнитудой 2,8 балла.

"Подобных "толчков" в этом месте не было последние сто лет! Уровень детонации вокруг складов сейчас такой, что в местных пабликах пишут "о ядерном ударе по городу". Таких взрывов в РФ я не помню с начала полномасштабной войны" — пишет Черненко.

"Речь идет о спецоперации, которая напрямую повлияет на ход и даже продолжительность войны. И это не преувеличение. Ведь при планировании войны, стороны в первую очередь учитывают количество имеющихся в наличии или производимых ракет и боеприпасов", — резюмирует эксперт.

Напомним, в ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области России БПЛА атаковали склад боеприпасов. Там возник мощный пожар. Огонь и черный дым были видны в нескольких сотнях метров. В 2018 году в городе был построен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

По информации СНБО, на складе в Торопце россияне хранили ракеты и создавали запас северокорейских KN23.

После атаки БПЛА на склад с ракетами в Торопце произошли землетрясения.

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