СБУ усиливает киберзащиту стратегических объектов и создает "горячий" электронный адрес

Почтовый ящик будет работать в круглосуточном режиме.

Служба безопасности Украины усиливает киберзащиту стратегических объектов и создает для этого "горячий" электронный адрес – incident@dis.gov.ua.

Почта будет создана специально для того, чтобы своевременно и скоординированно реагировать на киберугрозы. СБУ просит сразу сообщать о признаках кибератак.

Массированные кибердиверсии Россия начала еще до полномасштабного вторжения на территорию Украины (13-14 января и 15-16 февраля). Следующая волна произошла с 23 на 24 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Почта будет работать круглосуточно.

"В последнее время СБУ удалось нейтрализовать масштабные кибератаки со стороны РФ. Враг пытался вывести из строя информационно-телекоммуникационные системы критической инфраструктуры. В первую очередь объектов энергетики, транспорта и связи", — говорится в сообщении.

Напомним, Украина присоединилась к киберцентру при НАТО.

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