СБУ установила еще 11 организаторов "референдума" в Запорожской области: фото

СБУ продолжает разоблачать предателей и коллаборантов, которые находятся в захваченных районах юга и востока Украины.
Служба безопасности Украины в ходе следственно-оперативных действий установила личности еще 11 предателей, участвовавших в организации незаконного референдума во временно оккупированных районах Запорожской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что коллаборанты входили в состав созданных агрессором "территориальных избирательных комиссий" в Энергодаре, Мелитополе и Каменце-Днепровской.
Среди одиннадцати разоблаченных предателей четверо находились на "должностях" так называемых глав "терзбиркомов".
"Именно они организовывали в городах агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита и призвали людей активно участвовать в нем. Зафиксированы факты содействия российским пропагандистам в подготовке постановочных сюжетов для кремлевских информресурсов", — говорится в сообщении.
Также злоумышленники собирали персональные данные местных жителей для составления избирательных списков и их направления в оккупационную администрацию.
В дальнейшем россияне использовали данные граждан для фальсификации результатов незаконного голосования.
Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Сотрудничество предателей с РФ
В Кремле 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о попытке аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по итогам фейковых референдумов, проведённых оккупантами в этих регионах.
Недавно СБУ задержала вражеского агента в Черновцах, который распространял дезинформацию и планировал сняться в пропагандистских сюжетах РосТВ.
Во время стабилизационных мероприятий в недавно освободившемся поселке Невское в Луганской области СБУ обнаружила двух коллаборантов, которые помогали оккупантам организовывать псевдореферендум.
В Херсонской области задержали четырех коллаборантов, которые заставляли людей "голосовать" под дулами автоматов.
Херсонцы призывают обращаться в полицию, чтобы ускорить выявление и обезвреживание коллаборантов и российских диверсантов.
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