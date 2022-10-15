СБУ установила еще 30 коллаборантов в Луганской области, которые сотрудничали с Россией

Предатели причастны к похищениям, пыткам и ограблениям. Читайте последние новости Украины на ТСН.ua.
Служба безопасности Украины идентифицировала 30 новых коллаборантов, вступивших в оккупационные органы так называемых "МВД" и "Генпрокуратуры" РФ в Луганской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Коллаборанты выполняют задачи Москвы, проводят массовые репрессии и незаконные задержания граждан.
"К пострадавшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Зафиксированы многочисленные факты похищения людей и ограбления", — говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность представителя так называемого "Следственного управления по Старобельскому району Генпрокуратуры ЛНР". Злоумышленник причастен к организации незаконных преследований бывших украинских военных и правоохранителей, проживающих на востоке Украины.
"Установлено, что "чиновник" вместе с подчиненными вламывался в дома местных жителей под предлогом сфабрикованных "уголовных дел". Злоумышленники сопровождали свои действия насилием и угрозами убийства, даже к людям с инвалидностью", — сообщает СБУ.
Кроме того, идентифицированы враждебные приспешники, которые вступили в ряды так называемых "Райотделов МВД ЛНР" в Старобельском и Сватовском районах. Злоумышленники способствуют оккупационному режиму подавления сопротивления среди украинских патриотов.
СБУ установила адреса пребывания, маршруты перемещения и перечень "связей" коллаборантов. Продолжаются меры по их привлечению к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах юга Украины Служба безопасности обнаружила полный состав с ракетно-артиллерийским вооружением оккупантов.
Поклонники России
СБУ и правоохранители продолжают разоблачать предателей, которые сотрудничают с Россией, в частности отслеживают и рассказывают о позициях Вооруженных сил Украины.
Так, в Покровском районе Донецкой области правоохранители задержали сторонницу путинской армии. Предательница информировала врага о расположении подразделений и передвижении техники ВСУ на Донбассе.
Сотрудники СБУ также разоблачили депутата горсовета Олешек в Херсонской области от запрещенной партии "ОПЗЖ", сотрудничавшего с оккупантами.
Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, предоставившего российским войскам координаты для ракетных ударов по Киеву. Подозреваемым оказался 56-летний житель столицы, с 2017 года проживающий в аннексированном Крыму.
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