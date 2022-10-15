СБУ установила еще 30 коллаборантов в Луганской области, которые сотрудничали с Россией

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Служба безопасности Украины идентифицировала 30 новых коллаборантов, вступивших в оккупационные органы так называемых "МВД" и "Генпрокуратуры" РФ в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Коллаборанты выполняют задачи Москвы, проводят массовые репрессии и незаконные задержания граждан.

"К пострадавшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Зафиксированы многочисленные факты похищения людей и ограбления", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность представителя так называемого "Следственного управления по Старобельскому району Генпрокуратуры ЛНР". Злоумышленник причастен к организации незаконных преследований бывших украинских военных и правоохранителей, проживающих на востоке Украины.

"Установлено, что "чиновник" вместе с подчиненными вламывался в дома местных жителей под предлогом сфабрикованных "уголовных дел". Злоумышленники сопровождали свои действия насилием и угрозами убийства, даже к людям с инвалидностью", — сообщает СБУ.

Кроме того, идентифицированы враждебные приспешники, которые вступили в ряды так называемых "Райотделов МВД ЛНР" в Старобельском и Сватовском районах. Злоумышленники способствуют оккупационному режиму подавления сопротивления среди украинских патриотов.

СБУ установила адреса пребывания, маршруты перемещения и перечень "связей" коллаборантов. Продолжаются меры по их привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах юга Украины Служба безопасности обнаружила полный состав с ракетно-артиллерийским вооружением оккупантов.

Поклонники России

СБУ и правоохранители продолжают разоблачать предателей, которые сотрудничают с Россией, в частности отслеживают и рассказывают о позициях Вооруженных сил Украины.

Так, в Покровском районе Донецкой области правоохранители задержали сторонницу путинской армии. Предательница информировала врага о расположении подразделений и передвижении техники ВСУ на Донбассе.

Сотрудники СБУ также разоблачили депутата горсовета Олешек в Херсонской области от запрещенной партии "ОПЗЖ", сотрудничавшего с оккупантами.

Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, предоставившего российским войскам координаты для ракетных ударов по Киеву. Подозреваемым оказался 56-летний житель столицы, с 2017 года проживающий в аннексированном Крыму.

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