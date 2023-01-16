СБУ установила фамилии российских летчиков, причастных к ракетному удару по Днепру: список

По факту этого военного преступления следователи СБУ возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января этого года.

Об этом сообщили в понедельник, 16 января, в пресс-службе СБУ.

Как свидетельствуют предварительные данные следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:

командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич , 21.06.1971 года;

, 21.06.1971 года; командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич , 08.02.1987 года;

, 08.02.1987 года; начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков , 01.09.1978 года;

, 01.09.1978 года; штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич , 07.06.1982 года;

, 07.06.1982 года; штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар , 03.07.1985 года;

, 03.07.1985 года; инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года.

"Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно – чтобы ни один убийца не избежал наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает "пуск", кто причастен к таким преступлениям, потом ежеминутно ждет возмездия. И оно обязательно будет. Спецслужба уже собрала огромный массив доказательств для международных судов, и с каждым днем войны расширяет и дополняет его", – отметил по этому поводу глава СБУ Василий Малюк.

По факту этого военного преступления следователи СБУ возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки РФ.

В результате осмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому.

После проведения соответствующих экспертиз виновникам будет объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины.

Как известно, во время ракетного удара по жилому многоэтажному дому в Днепре погибли 40 мирных жителей, среди них – 3 ребенка. Травмированы 75 человек, из которых 14 детей.

В многоэтажке полностью разрушены 72 квартиры, повреждены – 236, а также уничтожены 25 автомобилей.

Напомним, после того, как вражеский бомбардировщик в субботу, 14 января, ракетным ударом разрушил многоэтажку в городе Днепре, появилось сообщение об объявленной награде за информацию о пилоте, управлявшем самолетом и осуществившем запуск ракеты.

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