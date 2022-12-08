СБУ установила главаря армии РФ, отдавшего приказ расстреливать гражданских на въезде в Харьков

Во время расстрела от рук оккупантов погиб один мирный человек, по меньшей мере двое — получили тяжелые ранения.

СБУ установила предводителя российской армии, который 24 февраля отдал приказ стрелять по гражданским авто на въезде в Харьков. Им оказался заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа ВС РФ подполковник Евгений Зеленов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, 24 февраля он командовал одной из российских батальонно-тактических групп, ведущей активные боевые действия с подразделениями Сил обороны на восточном направлении. Когда его оккупационное войско приблизилось к Харьковской кольцевой дороге со стороны поселка Липцы, оно заблокировало въезд в областной центр. Местные жители, ехавшие из приграничных населенных пунктов региона, требовали разблокировать движение и против оккупантам. В ответ Зеленов отдал приказ оккупантам открыть огонь на поражения по автомобилям, в которых находились гражданские граждане. В результате преступления один человек погиб, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения.

"На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются комплексные меры по установлению его мест пребывания и привлечению к ответственности за преступления против Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, российские военные обстреливают Купянск и расположенные рядом с линией столкновения населенные пункты Харьковщины. Так, утром 8 декабря войска РФ ударили ракетами С-500 по Купянску. Одна из них попала в землю под фундаментом админпомещения.

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