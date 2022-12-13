СБУ установила коллаборанток, инициировавших "присоединение" Луганской области к РФ (фото)

По данным следствия, три женщины еще с 2014 года начали сотрудничать с местной оккупационной "администрацией" Луганщины.
Служба безопасности Украины идентифицировала трех коллаборанток, которые инициировали "присоединение" Луганщины к Российской Федерации – среди них представительница "ЛНР" на переговорах в Минске.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным СБУ, установлены еще два "депутата народного совета ЛНР", которые готовили "нормативную базу" для проведения фейкового плебисцита в Луганской области.
В СБУ отмечают, что именно они в сентябре 2022 способствовали "голосованию" за псевдозакон о "присоединении" области к составу России.
"Потом коллаборанты направили "срочное обращение" к главарю террористов Пасечнику с требованием немедленного подписания незаконного документа. Установлено, что одна из злоумышленниц ранее представляла так называемую "ЛНР" в состав Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и занималась наработкой "Минских договоренностей". Кроме этого, разоблачена представительница "территориальной избирательной комиссии Луганска", которая занималась фальсификацией "результатов" псевдореферендума", — говорится в сообщении.
По данным следствия, все трое коллаборанток еще с 2014 года начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией. Находясь на "должностях", они способствовали распространению кремлевского режима в регионе и поддерживали деятельность незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях против украинских войск.
После начала полномасштабного вторжения злоумышленницы развернули широкую агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита.
В ходе массовых мероприятий лично призывали людей прийти на "избирательные участки" и отдать "голос" в пользу страны-агрессора. За это обещали оформить "паспорта ЛНР" и обеспечить российскими пенсиями.
Чтобы избежать правосудия вражеские приспешницы скрываются на временно оккупированной территории Украины. Однако правоохранители установили места их пребывания и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, у депутата Госдумы РФ, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность Украины, обнаружили 11 квартир в Киеве.
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