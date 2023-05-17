СБУ установила командира артполка РФ, приказавшего обстрелять мирный Херсон

Командир 8-го отдельного артиллерийского полка 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота Дмитрий Жарких 24 декабря 2022 отдал приказ на огневой удар по центральной части Херсона реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град".

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Тогда оккупанты попали в жилые дома, магазины, больницу и пункт выдачи гуманитарной помощи в центральной части областного центра. В результате вражеского обстрела погибли 11 мирных жителей, еще 64 – получили ранения. Большинство пострадавших – женщины и пожилые люди. Вскоре после обстрела Жарких пригласили в Кремль, где он был отмечен за террор против гражданского населения Украины.

Также читайте Чи можливо перемогти дипломатією: Данілов розповів про методи боротьби з РФ

По данным следствия, военный преступник еще в 2014 году активно участвовал в захвате Крыма. Впоследствии его полк начал дислоцироваться на временно оккупированной территории украинского полуострова. После начала полномасштабного вторжения подчиненные фигуранту подразделения были задействованы на южном фронте.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, СБУ взялась за блоггеров, снимавших работу ПВО. От 5 до 8 лет заключения грозит 6 киевлянам, которые распространяли информацию о работе сил противовоздушной обороны во время массированной российской атаки на Киев.