СБУ установила личность оккупанта-садиста, который пытал гражданских на Николаевщине: что о нем известно

В застенках к людям применяли многочисленные пытки, чтобы склонить их к сотрудничеству с оккупантами.

Служба безопасности установила личность еще одного российского оккупанта, пытавшего мирных жителей во время оккупации части Николаевщины. Злоумышленником является Юсупов Джабраил Насирович – российский сержант из 205-й отдельной мотострелковой казацкой бригады южного военного округа вооруженных сил России. В начале полномасштабного вторжения России он штурмовал населенные пункты Николаевской области, а затем проводил там так называемые зачистки.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Во время карательных рейдов Юсупов вместе с тремя российскими военными с позывными "Алмаз", "Асхаб" и "Каха" похищали мирных жителей из частных домов или прямо посреди улицы. Затем рашисты отвозили пострадавших в российскую пыточную, обустроенную на территории местного агропредприятия. В застенках к людям применяли многочисленные пытки, чтобы склонить их к сотрудничеству с оккупантами", — говорится в сообщении.

После деоккупации региона на окраине села были обнаружены тела трех местных жителей с многочисленными переломами костей и следами огнестрельных ранений.

Установлено, что после освобождения Николаевщины фигурант в составе своего подразделения скрылся на временно захваченной территории на юге Украины.

Затем командование оккупационных группировок РФ наградило российского палача медалью маршала Жукова "за боевые заслуги".

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили Юсупову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"Сейчас продолжаются комплексные меры по установлению его местонахождения и привлечению к ответственности за преступления против Украины. Злоумышленник будет найден и наказан независимо от времени и места, где он прячется", — резюмировали в СБУ.

Напомним, что правоохранители установили пять военнослужащих Российской Федерации и трех "вагнеровцев", подозреваемых в убийстве старосты села Мотыжин и смертельных пытках мирных жителей Киевской области.

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