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СБУ установила личности 6-х российских генералов, которые отдавали приказы на захват городов Харьковщины

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Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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СБУ установила личности 6-х российских генералов, которые отдавали приказы на захват городов Харьковщины

Генералы отдавали приказы русским войскам на штурм населённых пунктов Харьковской области.

Служба безопасности Украины установила личности шести российских генералов, которые участвовали в планировании, подготовке и ведении наступления на восточном фронте Украины и отдавали приказы российским войскам на прорыв государственной границы Украины и штурма населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Россияне также способствовали созданию оккупационных администраций РФ при временном захвате части региона.

Так, о подозрении сообщено генерал-майору Трубиенко Т.М, генерал-лейтенанту Иванаеву А.С.; генерал-майору Пятаеву А.Ю; генерал-майору Терещенко М.А.; генерал-майору Авдееву О.В.; генерал-майору Слепцову В.В.

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Служба безопасности проводит дальнейшие комплексные мероприятия по привлечению кафиров к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, СБУ обезвредила разветвленную российскую агентурную сеть, которая приводила ракеты на школы и роддома в Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
219
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