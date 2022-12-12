СБУ установила личности 6-х российских генералов, которые отдавали приказы на захват городов Харьковщины

Служба безопасности Украины установила личности шести российских генералов, которые участвовали в планировании, подготовке и ведении наступления на восточном фронте Украины и отдавали приказы российским войскам на прорыв государственной границы Украины и штурма населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Россияне также способствовали созданию оккупационных администраций РФ при временном захвате части региона.

Так, о подозрении сообщено генерал-майору Трубиенко Т.М, генерал-лейтенанту Иванаеву А.С.; генерал-майору Пятаеву А.Ю; генерал-майору Терещенко М.А.; генерал-майору Авдееву О.В.; генерал-майору Слепцову В.В.

Служба безопасности проводит дальнейшие комплексные мероприятия по привлечению кафиров к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, СБУ обезвредила разветвленную российскую агентурную сеть, которая приводила ракеты на школы и роддома в Донецкой области.

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