СБУ установила личности российских генералов, которые командовали захватом ЗАЭС

СБУ заочно сообщила о подозрении 3 российским генералам и их сообщникам / © СБУ

Реклама

Служба безопасности собрала доказательную базу еще на шестерых российских оккупантов, которые в марте 2022 года принимали участие в захвате крупнейшей атомной электростанции Европы — Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Речь идет о трех российских генералах и других представителях командования оккупационных группировок Росгвардии, а именно:

Реклама

генерал-майоре Дмитрии Чистякове — командире 102-й отдельной бригады оперативного назначения в республике Дагестан РФ;

генерал-майоре Алексее Домбровском — заместителе начальника главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю РФ;

генерал-майоре Юрии Лукачеве — командире 22-й отдельной бригады оперативного назначения «Кобра» Северокавказского округа Росгвардии (на момент совершения преступления был в звании полковника);

полковнике Алексее Решетневе — командире полка по охране важных государственных объектов Приволжского округа Росгвардии;

полковнике Сергее Довгане — начальнике отдела организации охраны важных государственных объектов Сибирского округа Росгвардии;

подполковнике Мурахдане Ахмедханове — командире усиленной тактической группы 749-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии в республике Дагестан РФ.

По данным следствия, в начале полномасштабной войны российские чиновники отдавали приказы своим подчиненным атаковать энергообъект с использованием тяжелого вооружения.

Задокументировано, как во время захвата АЭС оккупанты обстреливали станцию из танков и других видов бронетехники.

В результате огневого поражения погиб работник станции и еще двое граждан, четвертый получил ранения. Кроме того, вражеские обстрелы могли повредить технологическое оборудование и вызвать техногенную катастрофу.

На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Обвинительные акты в отношении всех фигурантов направлены в суд.

Продолжаются комплексные меры по привлечению каждого военного преступника РФ к ответственности.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, на Запорожской АЭС произошло повреждение.